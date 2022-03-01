Подборка рабочих бесплатных VPN-сервисов — в условиях санкций будет полезно

Удобные и быстрые.

Итак, сейчас в условиях санкций многие сайты не открываются. Тот же твиттер у большинства вовсе отвалился. В будущем ожидаем целую волну блокировок. Так что без VPN сейчас никуда. Составили подборку удобных и бесплатных сервисов, которыми можно смело пользоваться.

Поехали!

Эту удобную утилиту можно скачать и для ПК, и для маков, и для Android, и для айфонов. В месяц положено 10 ГБ трафика. Иногда дают бонусы до 50 ГБ. Надежный сервис, который не сливает данные людей. Не самый быстрый, но и не самый медленный.

В основе: шифр AES-256 с подлинным SHA512 и 4096-битным ключом RSA.

Если пользоваться бесплатно, то получаем ProtonVPN на 24 серверах в 3 странах. Скорость не самая высокая, но терпимая. Поддержки P2P, Netflix (и аналогичных сервисов) и торрентов в бесплатном варианте нет. Но нет и ограничений на трафик. Используется протокол Wireguard.

Free план включает 10 ГБ данных в месяц. Выдается одно соединение из 12 городов. Используются протоколы VPN — OpenVPN, IKEv2 и WireGuard.

Очень удобный и приятный сервис. Главное, что простой. Мы на Блохе пользуемся именно им. Как настроить?

Заходим на сайт VPN-сервиса. Скачиваем плагин.

Устанавливаем.

Нажимаем Подключиться к VPN. Выбираем страну. Например, Чехию.

Вуаля, все заблокированные у нас сайты работают. Проверим на примере Linkedin.

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