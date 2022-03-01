Подборка рабочих бесплатных VPN-сервисов — в условиях санкций будет полезно
Удобные и быстрые.
Итак, сейчас в условиях санкций многие сайты не открываются. Тот же твиттер у большинства вовсе отвалился. В будущем ожидаем целую волну блокировок. Так что без VPN сейчас никуда. Составили подборку удобных и бесплатных сервисов, которыми можно смело пользоваться.
Поехали!
Windscribe
Эту удобную утилиту можно скачать и для ПК, и для маков, и для Android, и для айфонов. В месяц положено 10 ГБ трафика. Иногда дают бонусы до 50 ГБ. Надежный сервис, который не сливает данные людей. Не самый быстрый, но и не самый медленный.
В основе: шифр AES-256 с подлинным SHA512 и 4096-битным ключом RSA.
ProtonVPN
Если пользоваться бесплатно, то получаем ProtonVPN на 24 серверах в 3 странах. Скорость не самая высокая, но терпимая. Поддержки P2P, Netflix (и аналогичных сервисов) и торрентов в бесплатном варианте нет. Но нет и ограничений на трафик. Используется протокол Wireguard.
PrivadoVPN
Free план включает 10 ГБ данных в месяц. Выдается одно соединение из 12 городов. Используются протоколы VPN — OpenVPN, IKEv2 и WireGuard.
RusVPN
Очень удобный и приятный сервис. Главное, что простой. Мы на Блохе пользуемся именно им. Как настроить?
- Заходим на сайт VPN-сервиса. Скачиваем плагин.
- Устанавливаем.
- Нажимаем Подключиться к VPN. Выбираем страну. Например, Чехию.
- Вуаля, все заблокированные у нас сайты работают. Проверим на примере Linkedin.
Стоит прочитать:
- Санкции от Apple на запрет продажи Айфонов в России и блокировку App Store не исключены
- Сколько будут стоить iPhone, iPad, Apple Watch Series и Mac в 2022 году — война, санкции, падение курса рубля
- Список российский банков, которые не работают с Apple Pay и Google Pay (обновляемо)
- Санкции со стороны США и ЕС: iPhone превратится в кирпич, Windows перестанет работать?
- Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook в России — что делать?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.