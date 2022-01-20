Поддержка iOS 14 полностью прекращена — обновлений безопасности больше не будет

Вот так.

Все еще сидите на iOS 14? Знайте, она вовсе не актуальна! Apple сообщила, что полностью завершила ее поддержку. Обновлений (как самой iOS, так и ее безопасности) впредь выпускаться не будет.

Последней версией iOS 14 стала iOS 14.8.1. Но ее больше не подписывают, так что обновиться до нее не удастся.

Почему так? Все просто. Все айфоны, которые работают на iOS 14, могут работать и на iOS 15. Купертиновцы не видят смысла обновлять устаревшую iOS, которая, будем честны, почти такая же, как актуальная.

Хотите быть в безопасности? Сделайте апдейт до iOS 15.2.1.

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