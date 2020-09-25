Подготовка к выпуску Samsung Galaxy S30 идёт полным ходом

Первые подробности о флагмане Samsung 2021.

Компания Samsung после экспериментов с Galaxy S8 приняла решение дополнительно тестировать свои улучшения. Так они начали оценивать мнение пользователей массовых смартфонах серии А, именно на таких устройствах проходят обкатку новые технологии техногиганта. Первый смартфон Samsung с квадрокамерой был Galaxy A9 (2018), в S и Note-сериях такими стали – Samsung Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note20 Ultra (2020)

Благодаря нашим коллегам из The Elec стало известно, что первым смартфоном с пентакамерой из южной Кореи станет Samsung Galaxy A72, уже в начале 2021-ого года эта новинка потеснит подобные устройства от Xiaomi и Huawei. Набор камер ожидается следующий: стандартная камера, широкоугольная камера, телевик, камера для макросъёмки и датчик глубины.

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