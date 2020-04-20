Подходят ли чехлы от iPhone 7 и 8 для iPhone SE 2

Или есть проблемы?

Подойдут ли чехлы от iPhone 7 и iPhone 8 к iPhone SE 2-го поколения? Или же между корпусами смартфонов есть отличия, из-за которых чехлы от старых моделей не налезут? Давайте разбираться.

Чехлы от iPhone 7 и iPhone 8 для iPhone SE 2: подходят или нет?

Все чехлы от iPhone 8 подойдут для iPhone SE 2-го поколения. Габариты смартфонов полностью идентичны, поэтому проблем с использованием старых чехлов от iPhone 8 на новом iPhone SE 2-го поколения не будет.

Практически все чехлы от iPhone 7 подходят как к iPhone 8, так и к iPhone SE 2-го поколения. Между габаритами смартфонов минимальная разница, поэтому чехлы чаще всего надеваются без каких-либо проблем. Тем не менее, в очень редких случаях некоторые чехлы от iPhone 7 могут неправильно сесть на iPhone 8 и iPhone SE 2-го поколения. Случаи такие действительно очень редкие и распознать их можно только непосредственно надевая чехол на смартфон.

Еще важно отметить, что чехлы от iPhone 7 и iPhone 8 с отверстием для логотипа Apple будут смотреться хуже на iPhone SE 2-го поколения. У нового iPhone SE логотип Apple располагается по центру задней крышки, как у iPhone 11 и iPhone 11 Pro. У iPhone 7 и iPhone 8 логотип находится ближе к верхней грани. Таким образом, если надеть на iPhone SE 2-го поколения чехол от iPhone 7/8 с отверстием для «яблочка», то логотип Apple не будет видно.

Сравнение габаритов iPhone 7, iPhone 8 и iPhone SE 2-го поколения:

iPhone 7 — 138,3×67,1×7,1 мм

iPhone 8 — 138,4×67,3×7,3 мм

iPhone SE (2020) — 138,4×67,3×7,3 мм

Подойдет ли чехол-аккумулятор Smart Battery Case от iPhone 7/8 к iPhone SE 2?

Фирменные чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 7 и iPhone 8 также без проблем подойдут к новому iPhone SE. Чехол для iPhone 7 идеально подходит для iPhone 8, что еще несколько лет назад на практике выяснили пользователи. А раз чехол подходит к iPhone 8, то и к новому iPhone SE 2-го поколения с идентичными габаритами он точно подойдет.

Отметим, что сама компания Apple не указывает на странице чехла-аккумулятора Smart Battery Case для iPhone 7 тот факт, что он подходит для iPhone 8 или iPhone SE 2-го поколения. Тем не менее, совместимость полная.

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