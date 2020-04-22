Подождем. iPhone SE 2 Plus рискует быть отложен

Примерно на полгода.

Apple, вероятнее всего, отложит запуск iPhone SE Plus 2-го поколения до второй половины 2021 года. По словам аналитика Мин-Чи Куо, компания сделает это из-за трудностей с производством.

Куо подчеркнул, что он меняет собственный прогноз от конца прошлого года. Тогда он сообщил о намерении Apple выпустить iPhone SE 2 Plus в первой половине 2021 года. Теперь же эксперт ожидает запуск новинки во второй половине следующего года.

Ожидается, что 5,5- или 6,1-дюймовый iPhone SE 2-го поколения будет значительно отличаться от 4,7-дюймовой модели, анонсированной в апреле. Смартфон должен получить экран с уменьшенными рамками и сканером отпечатков пальцев Touch ID встроенным в боковую кнопку на правой грани устройства. Сканера лица Face ID у смартфона не будет, об этом сообщалось в предыдущих утечках.

Куо не уточнил вероятную цену iPhone SE 2 Plus. Однако учитывая, что речь идет о смартфоне из линейки SE, следует ожидать выхода модели входного уровня со сниженной по сравнению с флагманами ценой. При этом, смартфон точно окажется дороже по сравнению с iPhone SE 2-го поколения стоимостью $399 (39 990 рублей).

Источник: MR.

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