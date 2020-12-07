Подписка на устройства Apple – уже скоро для Mac, iPad и Apple Watch, а не только для iPhone

Скоро будет удобнее.

Уже скоро Apple начнёт раздавать по подписке не только iPhone, а ещё и Mac, iPad и Apple Watch. Старт намечен в Америке, но и в России новый сервис подписок может появиться уже скоро. Все подробности у нас. Поехали!

Во всём мире совсем недавно стала доступна совокупная подписка на сервисы от Apple – One. Но для компании это является только первым этапом по внедрению новых программ для пользователя. Аналитики и инсайдер анонсируют скорое начало объединённых подписок не только на приложения, а ещё и на устройства. И если для смартфонов из Купертино такая система работает давно, то для часов, планшетов компьютеров и умных часов – только планируется. И это верный подход, ведь лояльность клиентов может просто озолотить Эппл.

Этому решению способствовали отличные продажи всех устройств в 2020-м. Понятно, что каждый новый iPhone – это всплеск интереса и продаж. Но в пандемию даже iPad разлетались как на заре этих устройств. Такой шанс нельзя упустить. У Apple есть не более двух лет, чтобы отточить этот механизм по замене устройств с подпиской. Ведь по статистке поколения обычно обновляют через 2 года.

Стоит заметить, что подобное есть и у Samsung, но пока это тоже касается только смартфонов. В России такие подписки ещё не пользуются популярностью. Ещё один момент – это остаточная стоимость. У корейцев она составляет 50%, на iPhone – тоже, остаётся надеяться, что и на остальные устройства она будет та же. Надеемся на внимание к российским покупателям и вообще на скорейший запуск программы. Но мы-то с вами понимаем, что это будет недёшево, но всё равно дешевле, чем полная покупка. Но самое главное – это цена общей подписки, это явно будет выгоднее, ведь вы получаете и сервисы, и устройства. Но о цифрах и процентах скидки пока говорить рано.

А вы уже приобретали по подписке iPhone или Samsung Galaxy?

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