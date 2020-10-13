Подтверждено: беспроводная магнитная зарядка в iPhone 12

Не совсем MacSafe, но тоже очень удобно.



Остаётся всего несколько часов до презентации нового iPhone, а новости всё продолжают поступать. На этот раз японский производитель аксессуаров порадовал нас подробностями о 12-й модели.

Миру была представлена кольцевая магнитная зарядка. Заряжать телефон она, конечно, будет без проводов. Крепиться будет надёжно к спинке нового Айфона. И его можно спокойно использовать во время зарядки. Зарядку не нужно придерживать, магнит достаточно сильный. И это огромный плюс. Ведь сейчас нужно положить телефон на магнитную поверхность. А если нужно использовать телефон во время такой зарядки, то пользоваться им неудобно. Нужно или стоять над ним, или брать в руки оба девайса и крепко держать, чтобы зарядка не сдвигалась.

Я считаю, что это отличный шаг к полному отказу от проводов. А как думаете вы?

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