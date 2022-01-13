Подэкранный Face ID появится в iPhone 15 или даже iPhone 16, но не в iPhone 14

Ждать будем долго.

Вероятно, что смартфоны поколения iPhone 14 как спереди, так и сзади, будут напоминать своих предшественников. Портал Wccftech, сославшись на аналитика Росса Янга, пишет, что технология подэкранного лицевого сканера еще слишком сырая. Apple не станет внедрять ее в айфоны 2022-го года выпуска. Ждать придется в лучшем случае до 2023-го года. А в худшем, так и вовсе, до 2024-го.

А что с маленьким вырезом под Face ID, о котором говорил господин Янг вчера? Это тоже маловероятно. Скорее всего, Face ID будет выглядеть точно также, как и в iPhone 13. То есть, будет полноценная большая челка. Такой айфон, как здесь, вероятно, мы увидим уже в следующем году.

Да, Apple все тестирует долго. И пока не будет на 100% уверена в точной работе того или иного сенсора, внедрять его не станет.

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