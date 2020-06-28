«Погода» в iOS 14 получила продвинутые функции

Приятное нововведение.

Apple улучшила стандартное приложение «Погода» в iOS 14. Пользователи iPhone под управлением бета-версии iOS 14 обратили внимание на появление в приложении «Погода» различной дополнительной информации о погодных условиях, подгружаемой из сторонних сервисов.

Приложение «Погода» в iOS 14 научилось показывать примерное время окончания дождя. Новую функцию приложения заметили пользователи из США и Канады, но, вероятно, она работает и в других странах. Прогноз окончания дождя появления на главном экране, прямо под текущими погодными условиями.

Кроме этого, в приложении «Погода» отображается уровень качества воздуха. Эти данные показываются для некоторых городов, для которых реализована поддержка сбора дополнительной информации о погоде. К релизу финальной версии iOS 14 поддержка этой функции появится для большего числа городов.

Ранее стало известно, что в iOS 14 появились новые скрытые нововведения в приложении «Фото».

Источник: Reddit.

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