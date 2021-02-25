Поиск Яндекса будет работать хуже – из-за ФАС
Найдется не все?
Изданию РБК стало известно, что Яндекс анонсировал ухудшение качества своего поиска. В этом корпорация винит ФАС – Федеральную антимонопольную службу.
Все дело в новом предписании ФАС. Последняя заподозрила Яндекс в поисковой дискриминации конкурентов. Проекты интернет-гиганта имеют приоритет в выдаче.
В итоге – ФАС потребовала устранить нарушения в течение месяца. Яндекс должен честно выдавать ссылки конкурирующих компаний.
Особенно сказанное касается “колдунщиков”. Речь об интерактивных виджетах, появляющихся рядом с результатами поиска.
Яндекс решение ФАС не порадовало. Он уже заявил, что не согласен с предупреждением службы.
Исполнение предписания грозит Яндексу потерей доли на рынке. А игнорировать ФАС опасно – она угрожает антимонопольным делом.
Источник: rbc.ru
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Как говорится к чему шли от того и на дно пошли … все равно меньше за нами следить не станут 😉 пользуюсь поиском DuckDuckGo… там все прозрачней и без рекламы.