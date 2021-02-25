Новости

Поиск Яндекса будет работать хуже – из-за ФАС

25 Фев, 2021

Поиск Яндекса будет работать хуже – из-за ФАС

Найдется не все?

Изданию РБК стало известно, что Яндекс анонсировал ухудшение качества своего поиска. В этом корпорация винит ФАС – Федеральную антимонопольную службу.

Все дело в новом предписании ФАС. Последняя заподозрила Яндекс в поисковой дискриминации конкурентов. Проекты интернет-гиганта имеют приоритет в выдаче.

В итоге – ФАС потребовала устранить нарушения в течение месяца. Яндекс должен честно выдавать ссылки конкурирующих компаний.

Особенно сказанное касается “колдунщиков”. Речь об интерактивных виджетах, появляющихся рядом с результатами поиска.

«Яндекс» запускает собственную «умную» соцсеть «Аура»

Яндекс решение ФАС не порадовало. Он уже заявил, что не согласен с предупреждением службы.

Исполнение предписания грозит Яндексу потерей доли на рынке. А игнорировать ФАС опасно – она угрожает антимонопольным делом.

Источник: rbc.ru

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


1 Комментарий

  1. Александр:
    25.02.2021 в 16:58

    Как говорится к чему шли от того и на дно пошли … все равно меньше за нами следить не станут 😉 пользуюсь поиском DuckDuckGo… там все прозрачней и без рекламы.

Добавить комментарий