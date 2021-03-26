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Поисковый маячок AirTag обойдется всего в 39 долларов

26 Мар, 2021

Поисковый маячок AirTag обойдется всего в 39 долларов

Найдется всё.

Инсайдер Макс Вайнбах, который сегодня уже показал нам, какими будут премиальные айфоны нового поколения, также назвал стоимость поискового маячка AirTag. Он будет стоить всего 39 долларов.

AirTags

Кроме того, Вайнбах раскрыл габариты устройства — 32 х 32 х 6 мм. Сравним с аналогом от Samsung. SmartTag стоит 29 долларов и имеет габариты 39 х 39 х 9 мм. Толстяк! У купертиновцев трекер куда более стройный.

Когда? В апреле. Вместе с новым iPad Pro. Тогда же стартуют продажи.

Как использовать? Как хотите. Бросьте в машину, в сумку и так далее. Всегда будете знать, где ваши вещи. Можно также прикрепить к гаджетам, кошелькам, паспорту — чему угодно.

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