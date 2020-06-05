Показан макет iPhone 13 без «моноброви»

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Источники японского издания Mac Otakara раздобыли макет одного из прототипов iPhone 13 — флагманского смартфона Apple, запланированного к запуску в 2021 году. Макет указывает на то, что в iPhone 13 компания Apple сможет отказаться от широкой верхней рамки экрана, так называемой «челки».

Отсутствие верхней рамки экрана в iPhone 13 является главным отличием смартфона от актуальных моделей. Система фронтальных камер TrueDepth частично встроена в экран и расположена на узкой верхней рамке рядом с разговорным динамиком, подчеркнул источник. Благодаря этому решению получилось полностью исключить верхнюю рамку из смартфона.

На задней поверхности iPhone 13 только одно заметное нововведение. Смартфон оснащен пятью камерами, расположенными крестом. О планах Apple по оснащению iPhone 13 пятью камерами стало известно ранее. Помимо трех основных камер и 3D-сканера LiDAR, у смартфона появится отдельная камера, отвечающая за съемку видео.

Впервые LiDAR появится в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, готовящихся в выходу осенью 2020 года. Ранее стало известно, что смартфоны могут быть выпущены позже обычного.

Источник: Mac Otakara.

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