Показываем, как выглядит Realme GT 2 Pro — крайне необычно

Таких флагманов на рынке точно нет.

Известный сетевой аналитик под ником OnLeaks опубликовал качественные рендеры топового смартфона Realme GT 2 Pro. Устройство должны представить в начале 2022-го года. Это будет настоящий флагман, без всяких но. Мы о нем уже писали подробно, читайте.

У смартфона весьма необычная тыльная панель. По словам сетевого аналитика, она выполнена из керамики. Мы видим необычный горизонтальный блок тыльной камеры. Ничего не напоминает? Все правильно. Тот самый Google Nexus 6P (он конкурировал с iPhone 6) из далекого 2015-го.

Да, модуль почему-то сильно выпирает из корпуса. Будет ли удобно? Не знаем.

Зато знаем, что параметры GT 2 Pro точно порадуют. Внутри будет самый мощный на тот момент чип для Android-устройств: Snapdragon 8Gx Gen 1 (ранее мы знали его под наименованием Snapdragon 898). Объем ОЗУ составит 12 ГБ. Обещают поддержку быстрой 125-ваттной зарядки.

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