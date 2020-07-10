Релиз будет скоро.

Пользователи iPhone высоко оценили GM-версию iOS 13.6, которая была выпущена компанией Apple 9 июля. Согласно отзывам, iOS 13.6 не содержит каких-либо заметных багов, имеет повышенную производительность по сравнению с iOS 13.5.1 и стабильную автономность.

Синтетические тестирования подтвердили, что iOS 13.6 является более быстрой прошивкой по сравнению с iOS 13.5.1. YouTube-блогер iAppleBytes сравнил скорость работы прошивок на различных моделях iPhone. Тестирование показало, что iOS 13.6 имеет более высокую производительность.

В большинстве случаев GM-версии iOS полностью соответствуют финальным сборкам. Таким образом, пользователи iPhone могут ожидать стабильной работы iOS 13.6 после установки финальной версии, которая должна выйти на следующей неделе.

iOS 13.6 станет одной из последних версий iOS 13 перед выходом iOS 14. Напомним, что все iPhone с поддержкой iOS 13 получат возможность обновления до iOS 14, в том числе iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE.

Источник: Reddit, YouTube.

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