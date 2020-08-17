Покупатели массово пожаловались на поддельные AirPods Pro с площадки «Беру»

Их продавали за 16 990 рублей.

Покупатели торговой площадки «Беру» массово пожаловались на то, что им были проданы поддельные наушники AirPods Pro вместо оригинальных. Согласно отзывам пользователей, на маркетплейсе продавались качественные подделки AirPods Pro стоимостью 16 990 рублей. При этом поддельные наушники было относительно сложно отличить от настоящих наушников Apple.

Купившие поддельные AirPods Pro клиенты маркетплейса «Беру» отметили, что наушники во многом похожи на оригинальные. Они имеют идентичный дизайн и высокое качество звука, в целом сравнимое с настоящими AirPods Pro.

Тем не менее, продаваемые на площадке «Беру» наушники были поддельными. Их выдавали некачественная упаковка, отсутствие IMEI-кода в настройках наушников, кривые зажимы для кабеля и прочие детали.

Представители маркетплейса «Беру» признали проблему и заявили, что торгующий поддельными наушниками продавец был заблокирован. Пострадавшие покупатели AirPods Pro смогут вернуть средства. Для этого им необходимо обратиться в службу поддержки «Беру».

Источник: Twitter.

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