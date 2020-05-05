Покупатели отлично встретили iPhone SE (2020)

Так говорит Apple.

iPhone SE 2-го поколения был отлично встречен потребителями и обозревателями. Об этом сообщил генеральный директор Apple Тим Кук, комментируя запуск нового смартфона компании.

По словам Кука, новый iPhone SE нашел признание потребителей, как и другие новые устройства Apple, выпущенные в последние месяцы. Кук подчеркнул, что обновленный MacBook Air и новый iPad Pro с 3D-камерой LiDAR тоже пользуются большим спросом.

Спрос на новинки Apple стабильный несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире. Впрочем, точной статистики о продажах новых устройств Apple Тим Кук не раскрыл. В ходе прошедшего на прошлой неделе финансового отчета Apple за первый квартал 2020 года цифры также не были озвучены.

Apple перестала раскрывать точное число проданных iPhone и других устройств в конце 2018 года. В компании считают, что эти показатели перестали отражать ее успехи.

iPhone SE 2-го поколения поступил в продажу в России 25 апреля. Смартфон с дизайном iPhone 8 и обновленными характеристиками доступен по цене от 39 990 рублей.

Источник: AI.com.

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