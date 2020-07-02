Покупки на AliExpress стали еще выгоднее для россиян. Доставка почти всегда бесплатная
Любители AliExpress будут довольны.
Торговая площадка AliExpress объявила о запуске бесплатной доставки товаров для всех покупателей из России. Как сообщили в пресс-службе «AliExpress Россия», российские покупатели могут рассчитывать на бесплатную доставку как в пункты выдачи и постаматы, так и на курьерскую доставку до двери.
В AliExpress отметили, что у обновленных правил доставки товаров в Россию есть некоторые ограничения. На бесплатную доставку в пункт выдачи или постамат могут рассчитывать жители всех российских регионов, но при заказе товаров на определенную сумму.
Так, доставка в Москву и центральные регионы России выполняется бесплатно при заказе на сумму от 500 рублей. Доставка в более отдаленные регионы становится бесплатной при заказе на сумму от 2 500 рублей. В ином случае плата за доставку в зону 3 (Урал, Сибирь и Юг) составляет 49-99 рублей, в зону 4 (Дальний Восток) — 149-199 рублей.
Курьерская доставка до двери стала бесплатной при заказе на сумму от 2 500 рублей в Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах Урала. В остальных регионах цена доставки до двери на сумму от 2 500 рублей снижена до 99-249 рублей.
Источник: AliExpress.
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