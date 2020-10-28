Полностью бесплатная виртуальная карта от Qiwi Банк. Отзыв реального пользователя

Честный отзыв простого пользователя.

Всем привет, дорогие читатели! Расскажу вам о своём опыте использования карты от не очень уважаемого банка. Но свои преимущества у него точно есть. Поехали!

Долгое время я пользовался виртуальной картой от Сбербанка. Но проблем у знаменитого банка столько, что я решил попробовать виртуальную карту какого-нибудь ещё. Мои критерии выбора карты:

Виртуальная.

Оформление без визита в банк.

Бесплатное обслуживание.

Возможность добавить в Apple Pay и Samsung Pay.

Возможность снятия наличных в банкомате.

Напомню, что виртуалка Сбера не позволяет снимать наличные в банкомате. Так как у вас нет ПИН-кода к карте.

Начал искать информацию о бесплатных картах в интернете. Яндекс мне предлагал разные ссылки. И, честно говоря, на Киви я не смотрел вообще. Слава у него не очень. Ведь Киви Кошелёк нередко использовали не только для покупок в онлайн-играх, а ещё и разнообразные мошенники. Потому что кошелёк – это номер телефона. Отправил деньги и всё. Никаких подтверждений и концов не найти.

Интересный факт: в период воровства автомобильных номеров именно Киви был в почёте у злодеев. Когда у меня украли номера, то на лобовом стекле была записка с номером Киви Кошелька.

Но раз уж я начал искать альтернативу Сберу, то нужно оценить все варианты. И что же я увидел на сайте Qiwi Банка? А то, что со всеми моими запросами карта справилась. Я очень внимательно прочитал условия обслуживания. И решился.

Теперь всё по порядку. Нужно создать аккаунт в системе, для этого требуется только номер телефона. На него придёт СМС-подтверждение, так что используйте номер, к которому у вас есть доступ. В личном кабинете можно выбрать 3 варианта аккаунта. Они их называют статусами:

Минимальный. Не требует никакого подтверждения, вы указали номер телефона при регистрации – этого достаточно. Позволяет хранить на карте до 15 тыс. руб. Месячный оборот по карте – до 40 тыс. руб. Снятие наличных в банкомате – до 20 тыс. руб. в месяц (5000 в день). Платить можно только в российских организациях, то есть AliExpress и eBay недоступны. Ещё нельзя переводить деньги на другие кошельки или счета других банков. Основной. Для достижения этого статуса требуется ввод паспортных данных и ИНН (система сама его найдёт, нужно согласиться или внести изменения). Визит всё ещё никуда не требуется. Всё через сайт или приложение. В этом статусе можно: хранить на карте до 60 тыс. руб. единовременно, тратить по карте в месяц до 200 тыс. руб, снимать в банкомате не более 40 тыс. руб в месяц (так же до 5000 в день), платить и переводить можно куда и как угодно. Профессиональный. Требуется полное подтверждение личности в офисе Банка или партнёра. Позволяет хранить на карте до 600 тыс. руб. Ограничения по обороту в месяц отсутствуют.

Пополнение. Можно выбрать любой способ: салоны связи, банковские приложения, терминалы оплаты. Выбираете «пополнение Киви Кошелька» и вводите номер телефона, к которому он привязан. И всё.

Совет: пополнение через «синие» терминалы оплаты проходят с комиссией до 10%. Я пополняю через терминал в салонах МТС, там комиссии нет.

Перевод на карту: при отправке денег на карты других банков взимается комиссия 50 руб + 2% от суммы перевода.

У меня статус «Основной». Потому что следующий уровень возможен только при личном посещении Банка. В приложении я выпустил себе виртуальную карту. Кстати, пластик у них выпустить тоже можно. Но опять же при необходимом визите в офис Киви или партнёра.

Картой пользуюсь месяц, пока проблем не было. Добавил в Apple Pay и Samsung Pay. О тратах и пополнениях приходят бесплатные Push-уведомления.

Советую ли я? Вполне удобная полностью бесплатная карта. Без визита в банк, с удобным приложением. Полезны ли для вас такие статьи? Напишите в комментариях!

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