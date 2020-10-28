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Полностью бесплатная виртуальная карта от Qiwi Банк. Отзыв реального пользователя

28 Окт, 2020

Полностью бесплатная виртуальная карта от Qiwi Банк. Отзыв реального пользователя

Честный отзыв простого пользователя.

Всем привет, дорогие читатели! Расскажу вам о своём опыте использования карты от не очень уважаемого банка. Но свои преимущества у него точно есть. Поехали!

Долгое время я пользовался виртуальной картой от Сбербанка. Но проблем у знаменитого банка столько, что я решил попробовать виртуальную карту какого-нибудь ещё. Мои критерии выбора карты:

  • Виртуальная.
  • Оформление без визита в банк.
  • Бесплатное обслуживание.
  • Возможность добавить в Apple Pay и Samsung Pay.
  • Возможность снятия наличных в банкомате.

Виртуальная карта

Напомню, что виртуалка Сбера не позволяет снимать наличные в банкомате. Так как у вас нет ПИН-кода к карте.

Начал искать информацию о бесплатных картах в интернете. Яндекс мне предлагал разные ссылки. И, честно говоря, на Киви я не смотрел вообще. Слава у него не очень. Ведь Киви Кошелёк нередко использовали не только для покупок в онлайн-играх, а ещё и разнообразные мошенники. Потому что кошелёк – это номер телефона. Отправил деньги и всё. Никаких подтверждений и концов не найти.

Интересный факт: в период воровства автомобильных номеров именно Киви был в почёте у злодеев. Когда у меня украли номера, то на лобовом стекле была записка с номером Киви Кошелька.

Но раз уж я начал искать альтернативу Сберу, то нужно оценить все варианты. И что же я увидел на сайте Qiwi Банка? А то, что со всеми моими запросами карта справилась. Я очень внимательно прочитал условия обслуживания. И решился.

Теперь всё по порядку. Нужно создать аккаунт в системе, для этого требуется только номер телефона. На него придёт СМС-подтверждение, так что используйте номер, к которому у вас есть доступ. В личном кабинете можно выбрать 3 варианта аккаунта. Они их называют статусами:

  1. Минимальный. Не требует никакого подтверждения, вы указали номер телефона при регистрации – этого достаточно. Позволяет хранить на карте до 15 тыс. руб. Месячный оборот по карте – до 40 тыс. руб. Снятие наличных в банкомате – до 20 тыс. руб. в месяц (5000 в день). Платить можно только в российских организациях, то есть AliExpress и eBay недоступны. Ещё нельзя переводить деньги на другие кошельки или счета других банков.
  2. Основной. Для достижения этого статуса требуется ввод паспортных данных и ИНН (система сама его найдёт, нужно согласиться или внести изменения). Визит всё ещё никуда не требуется. Всё через сайт или приложение. В этом статусе можно: хранить на карте до 60 тыс. руб. единовременно, тратить по карте в месяц до 200 тыс. руб, снимать в банкомате не более 40 тыс. руб в месяц (так же до 5000 в день), платить и переводить можно куда и как угодно.
  3. Профессиональный. Требуется полное подтверждение личности в офисе Банка или партнёра. Позволяет хранить на карте до 600 тыс. руб. Ограничения по обороту в месяц отсутствуют.

Пополнение. Можно выбрать любой способ: салоны связи, банковские приложения, терминалы оплаты. Выбираете «пополнение Киви Кошелька» и вводите номер телефона, к которому он привязан. И всё.

Совет: пополнение через «синие» терминалы оплаты проходят с комиссией до 10%. Я пополняю через терминал в салонах МТС, там комиссии нет.

Перевод на карту: при отправке денег на карты других банков взимается комиссия 50 руб + 2% от суммы перевода.

У меня статус «Основной». Потому что следующий уровень возможен только при личном посещении Банка. В приложении я выпустил себе виртуальную карту. Кстати, пластик у них выпустить тоже можно. Но опять же при необходимом визите в офис Киви или партнёра.

Картой пользуюсь месяц, пока проблем не было. Добавил в Apple Pay и Samsung Pay. О тратах и пополнениях приходят бесплатные Push-уведомления.

Советую ли я? Вполне удобная полностью бесплатная карта. Без визита в банк, с удобным приложением. Полезны ли для вас такие статьи? Напишите в комментариях!

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