Получены фото и видео лунной поверхности с китайского зонда. Он вернётся на Землю с пробами грунта

Новые подробности лунной миссии Китая.

Мы уже писали про эту китайскую лунную миссию: они отправили на Луну ракету с зондом и луноходом на борту. А всё чтобы доставить на Землю пробы грунта и камней. Вот первые снимки и видео, которые получены с этого зонда на Луне. Приятного просмотра.

Зонд совершил мягкую посадку на поверхность Луны. За несколько метров до контакта со спутником Земли двигатели были отключены. А сама трансляция нужна была не только для развлекательной трансляции на китайском телевидении. А ещё и для маневрирования самого летательного аппарата. Ведь поверхность неровная из-за кратеров и усыпана камнями. Про все подробности этой миссии мы уже писали, а вот ещё одна интересная статья про первую китайскую миссию по изучению Луны. А как насчёт 4G на Луне? Всем лайк!

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