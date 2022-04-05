Пользовались AirBnb? Больше не сможете — россиянам вход заказан

Еще минус один.

Компания AirBnb сообщает, что прекращает работать с гражданами РФ и Беларуси. Заказать жилье в других странах мы и наши соседи теперь не смогут. Кроме того, иностранцы также больше не имеют возможности бронировать комнаты в России и Беларуси.

Тем же, кто сделал бронирование ранее, не повезло. Бронь аннулируют. Деньги, видимо, вернут. Руководство сервиса кратковременного бронирования жилья не называет никаких сроков, лишь оставляя дежурное «будем следить за развитием событий». Ну, что ж…

Причины? Не будем об этом, они и так каждому понятны. Кстати, пользовались в путешествиях услугами AirBnb?

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