Пользователи гаджетов Apple больше всего довольны iPad Air 4, iPhone SE и iPhone 6s Plus

В десятке ни одного iPhone 13.

Эксперты AnTuTu опубликовали рейтинг удовлетворенности гаджетами Apple. Больше всего пользователи довольны iPad Air 4. Планшет на первой позиции. На втором месте iPhone SE (первого или второго поколения, не уточняется). А замыкает тройку лидеров старенький iPhone 6s Plus.

Единственным современным айфоном стал iPhone 12 mini. Он занял четвертую позицию. На пятой — планшет iPad Pro 2 (10,5-дюймовый).

Шестое место у iPhone 6s. Седьмое — у 12,9-дюймового iPad Pro 4. Восьмое — у iPhone 7. Далее следуют iPad Pro 5 (12,9 дюйма) и iPad Pro 4 (11 дюймов).

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