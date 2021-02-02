Пользователи iOS сообщают о сбоях приложений после синхронизации с Mac M1

Странный баг.

Все больше владельцев Mac M1 жалуются на необычную ошибку. Случается она после синхронизации iPhone и iPad с компьютерами на базе чипа M1.

У людей перестают работать iOS-приложения, установленные из App Store. Программы сразу закрываются. С обновлением ПО аналогичная история.

Виновато именно подключение к Mac M1. Почему так происходит – непонятно. Избавиться от бага можно лишь одним способом.

Некоторые пользователи заметили, что спасает синхронизация с обычным Mac. Например, с Macbook Pro под управлением macOS Catalina. Эта процедура избавляет от проблем. Приложения запускаются как надо.

Служба поддержки Apple сейчас разбирается в ситуации. Обладателям Mac M1 рекомендуется дождаться апдейта. В ближайших патчах недочет исправят.

Источник: 9to5mac.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)