Пользователи iPhone 12 обнаружили, что он притягивает песок

Взгляните.

Любопытный пост появился в социальной сети Reddit. Один из владельцев iPhone 12 поделился необычной фотографией.

На снимке – тыльная панель “яблочного” флагмана. К ней прилип черный песок с озера Тахо.

На Reddit нашли простое объяснение. К смартфону притянулись частицы пирита, магнетита и различные оксиды железа.

Каким образом? В iPhone 12 полно магнитов. Они есть в системе зарядки MagSafe, между динамиками и оптическими стабилизаторами изображения.

“Песок” сгруппировался вокруг упомянутых компонентов. Подобные фокусы опасны.

iPhone лучше беречь от контакта с такими частицами. Во-первых, песчинки могут поцарапать устройство.

Во-вторых, они нанесут ущерб электронной “начинке” iPhone, если попадут внутрь (например, через порты).

Отправляясь на пляж – прячьте гаджет в герметичный чехол.

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