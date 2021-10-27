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Пользователи крайне недовольны челкой MacBook Pro

27 Окт, 2021

Пользователи крайне недовольны челкой MacBook Pro

«Как такое могли вообще пустить в серию!?»

Квин Нельсон из твиттера (весьма популярный блогер, к слову, у него 140 000 подписчиков и синяя подтверждающая галочка) приобрел MacBook Pro 2021 года выпуска. И теперь он делиться своими впечатлениями от устройства. По его словам, решение установить на экране челку — издевательство.

Он удивлен, как инженеры и маркетологи вообще допустили подобное.

«Как, блин!? Как это вообще возможно? Ну как такое могло оказаться на полках магазинов. Что это вообще за ужас?».

Дело в том, что за челкой расположены невидимые элементы меню, прочитать возможно далеко не все. Также во многих приложениях курсор теряется за челкой. Быть может Apple решит эту проблему в обновленных macOS? Кто знает. Но идея и правда странная…

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