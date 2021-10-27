Пользователи крайне недовольны челкой MacBook Pro

«Как такое могли вообще пустить в серию!?»

Квин Нельсон из твиттера (весьма популярный блогер, к слову, у него 140 000 подписчиков и синяя подтверждающая галочка) приобрел MacBook Pro 2021 года выпуска. И теперь он делиться своими впечатлениями от устройства. По его словам, решение установить на экране челку — издевательство.

Он удивлен, как инженеры и маркетологи вообще допустили подобное.

«Как, блин!? Как это вообще возможно? Ну как такое могло оказаться на полках магазинов. Что это вообще за ужас?».

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF — Quinn Nelson (@SnazzyQ) October 26, 2021

Дело в том, что за челкой расположены невидимые элементы меню, прочитать возможно далеко не все. Также во многих приложениях курсор теряется за челкой. Быть может Apple решит эту проблему в обновленных macOS? Кто знает. Но идея и правда странная…

Полезное на Блохе:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)