Пользователи крайне недовольны челкой MacBook Pro

«Как такое могли вообще пустить в серию!?»

Квин Нельсон из твиттера (весьма популярный блогер, к слову, у него 140 000 подписчиков и синяя подтверждающая галочка) приобрел MacBook Pro 2021 года выпуска. И теперь он делиться своими впечатлениями от устройства. По его словам, решение установить на экране челку — издевательство.

Он удивлен, как инженеры и маркетологи вообще допустили подобное.

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF

— Quinn Nelson (@SnazzyQ) October 26, 2021