Пользователи назвали самый красивый iPhone в истории. Можете не соглашаться

Старая, но легендарная модель.

Какой iPhone самый красивый? Пользователи с популярного ресурса Reddit задались этим вопросом в масштабном обсуждении и на удивление хорошо справились с коллективным выбором лучшей модели. Согласно мнению большинства пользователей iPhone, которые поучаствовали в обсуждении этого важного вопроса, самым красивым смартфоном Apple признан iPhone 5 в черном цвете.

Среди многочисленных признаний в любви к черному iPhone 5 нашлись и особенно громкие. Некоторые пользователи признались, что считают iPhone 5 самым красивым смартфоном в принципе, а не только среди моделей компании Apple. Также пользователи отметили, что благодаря алюминиевому корпусу iPhone 5 было по-особенному комфортно держать в руках.

При этом, улучшенной версии «пятерки», смартфону iPhone 5s, не досталось множества комплиментов. Все из-за того, что модель не вышла в том самом черном цвете, который нахваливают поклонники Apple.

Интересно, что черный iPhone 5 нахватал восторженных отзывов даже несмотря на нашумевшую проблему с корпусом. Корпуса iPhone 5 из первых партий могли относительно быстро затираться. Из-за этого обнажался металл, что официально признали в компании Apple. Проблема была устранена в поздних партиях iPhone 5.

А какой iPhone по вашему самый красивый?

Источник: Reddit.

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