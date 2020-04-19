Пользователи назвали важное преимущество iPhone над Android-смартфонами

И не поспорить.

Владельцы Android-смартфонов считают систему резервного копирования на их устройствах значительно хуже по сравнению с аналогом на iPhone. В обсуждениях на ресурсах Android Police и Reddit пользователи пришли к выводу, что Google необходимо всерьез заняться улучшением функции резервного копирования в следующих версиях Android.

Главная претензия пользователей заключается в том, что резервное копирование в последних версиях Android плохо работает между устройствами разных производителей. При попытке выполнения такого восстановления появляются ошибки, либо процесс вовсе не начинается, а перед пользователем навечно зависает сообщение о подготовке резервного копирования. В связи с этим при смене смартфона пользователям приходится регулярно настраивать устройства заново или использовать сторонние решения для резервного копирования.

Кроме этого, пользователи недовольны тем, что Android позволяет создавать только одну резервную копию устройства. Это приводит к тому, что если в процессе создания копии происходит ошибка, которая влечет за собой повреждение копии, пользователь остается без возможности восстановить свои данные.

В качестве примера реализации системы резервного копирования пользователи Android-смартфонов приводят разработку Apple. Опция создания резервных копий на iPhone практически лишена недостатков и работает одинаково хорошо вне зависимости от модели смартфона.

Источник: AP.

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