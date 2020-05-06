Пользователи оставляют Android-смартфоны ради iPhone SE (2020)

Новинка заинтересовала многих.

iPhone SE 2-го поколения нашел большую популярность у пользователей Android-смартфонов. Как сообщил глава Apple Тим Кук, экс-пользователи Android-устройств составляют большую часть покупателей нового iPhone SE.

По словам Кука, среди покупателей iPhone SE 2-го поколения выделяются две основные группы. Первая — это потребители, которые хотят компактный смартфон с современными характеристиками. Вторая — это новоиспеченные владельцы нового iPhone SE, ранее использовавшие Android-смартфоны.

Новый iPhone SE привлек бывших пользователей Android-смартфонов умеренной для смартфонов Apple ценой. iPhone SE (2020) стал самым доступным смартфоном Apple из актуальной линейки компании, что и вызвало интерес среди покупателей. Прежде самым доступным актуальным смартфоном Apple являлся iPhone 8 образца 2017 года.

iPhone SE 2-го поколения поступил в продажу в России 25 апреля. Цена смартфона составляет 39 990 рублей за базовую версию с 64 ГБ встроенной памяти. Ранее мы рассказывали о пяти главных минусах нового iPhone SE, обнаруженных спустя неделю активного использования.

Источник: AI.com.

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