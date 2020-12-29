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Пользователи по всему миру испытывают проблемы с активацией устройств от Apple

29 Дек, 2020

Пользователи по всему миру испытывают проблемы с активацией устройств от Apple

Apple не справились с нагрузкой в праздники?

Многие, кто пытались активировать новое устройство Apple, начиная с 25 декабря, столкнулись с похожей проблемой. Судя по всему, она носит распространенный характер. Оказываемся, пользователи по всему миру банально не могли активировать свои новые iPhone, Apple Watch и другие продукты от Apple.

Активация iphone проблема

Согласно информационному порталу MacRumors, пользователи сообщают о проблемах при попытке настроить новые устройства Apple, чаще всего она затрагивает устройства HomePods и Apple Watch. 

Об этом даже сообщили Apple на своей официальной странице, похоже, масштабы проблемы приняли действительно серьезный масштаб. На самом деле, проблемы с активацией в канун крупных праздников не являются чем-то новым, хотя в этот раз Apple  переживате ситуацию чуть тяжелее, чем обычно. А вы сталкивались с этой проблемой? 

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