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Пользователи Spotify теперь могут искать песни по словам

6 Окт, 2020

Пользователи Spotify теперь могут искать песни по словам

Новая функция стала доступна после обновления.

Эта функция интегрирована в основную функцию поиска. Возможность найти трек по тексту песен – долгожданное обновление, особенно в тех случаях, когда вы знаете фразу или припев, но не знаете названия песни. Однако сервис ввел эту функцию не первым   – подписчики Apple Music могут выполнять поиск по текстам с 2018 года.

Spotify

Ранее в этом году Spotify также представила функцию трансляции текстов песен благодаря соглашению с компанией Musixmatch. Эта функция позволяет слушателям следить за текстом песни или подпевать в режиме реального времени.

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