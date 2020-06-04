Пользователи Windows 10 «насильно» получили новый браузер

Без спроса.

У пользователей Windows 10 появилось новое стандартное приложение. Microsoft начала распространять обновленную версию браузера Edge, созданную на основе движков V8 и Blink, через «Центр обновления Windows» в рамках последнего патча.

Небольшой патч, включающий в себя новую версию браузера Edge, распространяется среди пользователей последних актуальных сборок Windows 10. По словам пользователей, браузер обновляется на сборках Windows 10 с номерами 1803, 1809, 1903 и 1909. Исключить появление браузера можно только путем полной блокировки обновлений Windows.

Прежде новая версия браузера Edge была доступна для установки вручную из Microsoft Store. В переработанном браузере Edge увеличена скорость работы, реализована поддержка расширений для Google Chrome благодаря использованию движков из проекта Chromium и создан режим эмуляции браузера Internet Explorer.

Источник: The Verge.

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