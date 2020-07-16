Пользователи Windows 10 пожаловались на пропажу Paint и «Блокнота»

Очень странно.

Некоторые пользователи компьютеров под управлением Windows 10 с установленным майским обновлением под номером 2004 пожаловались на пропажу стандартных программ Paint и «Блокнот». Согласно отзывам, программы были удалены из последней сборки Windows 10, в результате чего их пришлось повторно загружать из Microsoft Store.

По словам пользователей, программы Paint и «Блокнот» перестали быть доступными для запуска после установки Windows 10 2004. При попытке запуска любой из программ, Windows предлагает выполнить их бесплатную загрузку из магазина приложений Microsoft Store.

Пользователи нашли способ вернуть программы другим способом. Для этого необходимо перейти в меню «Параметры» → «Приложения» → «Дополнительные компоненты» → «Добавить компонент» и выбрать из списка программы Paint и Wordpad. После этого приложения будут загружены и станут доступны для использования.

С чем связана пропажа стандартных программ Paint и «Блокнот» у ряда пользователей неизвестно. В Microsoft не прокомментировали ситуацию.

Источник: Microsoft.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)