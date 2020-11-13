Пользователи жалуются на нестабильную работу macOS 11 Big Sur

Не как с Windows, но все-равно неприятно.

Релиз macOS 11 Big Sur состоялся, но насколько стабильна новая операционная система от Apple? Обычно, без ложки дегтя не обходится, особенно на старте нового ПО. Мы постарались ответить, стоит ли пользователям ставить новую «ось» на свои устройства.

К сожалению, все не так радужно, как хотелось бы. Пользователи уже жалуются на ошибки с приложением iMessage и не самую высокую производительность системы. Некоторые уже окрестили macOS 11 Big Sur как самую нестабильную операционную ОС.

К другим распространенным проблемам можно отнести ошибки с графикой, сложности с установкой внешних дисплеев, зависания некоторых приложений и внезапные перезагрузки.

Что еще более странно, у Apple было больше времени для того, чтобы доработать macOS 11 Big Sur, поскольку ее релиз состоялся в ноябре, а не ранней осенью, как это обычно бывает. К меньшему количество багов это не привело, и даже наоборот. Увы.

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