Помните хитовый трек «P.I.M.P.» от 50 Cent? Рекламу iPod в нем проплатил сам Стив Джобс

Вот такие дела.

Плееры iPod были культовыми — они захватили и изменили музыкальный мир навсегда. Во многом так случилось благодаря умелому продвижению гаджетов от компании Apple. Как стало известно, Стив Джобс заплатил 150 тысяч долларов популярному рэперу 50 Cent для того, чтобы тот использовал плеер в своем хитовом клипе на песню «P.I.M.P».

О проплаченной рекламной вставке плеера iPod в клип рассказал сам рэпер. По словам 50 Cent, он познакомился со Стивом Джобсом в офисе Джимми Айовина. Рэперу предложили выполнить рекламную интеграцию новой модели iPod в один из своих будущих клипов. Сильнее всего на этой идее настаивал Айовин, который был уверен в успехе любого проекта популярного рэпера.

По договоренности с Apple, 50 Cent использовал плеер iPod в первых кадрах клипа «P.I.M.P». В клипе рэпер держит устройство в руках и демонстрирует его интерфейс.

Клип «P.I.M.P» признается культовым и вошедшим в историю хип-хопа. После публикации на YouTube в 2009 году клип набрал более 360 миллионов просмотров.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)