Помните культовую Mass Effect? Шепард вернется — 14 мая выходит сборник ремастеров Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3

Возвращение космических приключений в 4K

Играли когда-то в Mass Effect? Да, в тот самый, от создателей Baldur’s Gate. Так вот, скоро он вернется. Вся оригинальная трилогия. Да еще и в самом лучшем виде. Да, уже 14 мая выходит сборник Mass Effect: Legendary Edition. Он включает ремастеры первых трех частей. Чего ждем? Крутую графику, улучшенные текстуры, измененные локации, доработанный интерфейс, исправленные битвы с боссами (особенно в оригинале).

Как будет выглядеть? Компания Sony демонстрирует. На своей мощной PS5. Да, игра выходит на PS4. Как же ее запустили на PS5? Очень просто, большинство игр для PS4 работают на PS5. Да еще и с улучшениями. Преимуществ в Mass Effect: Legendary Edition множество — мгновенные загрузки, 4K и четкие текстуры. К слову, примерно также игра будет выглядеть и на мощном ПК. А на очень мощном — даже лучше!

В ролике также есть сравнение с оригинальными Mass Effect. Как видите, разница очень большая. Особенно, если сравнить с первой Mass Effect. Напомним, что игре уже 16 лет. Она вышла в 2005 году.



Mass Effect: Legendary Edition появится 14 мая на PC, PlayStation 4, Xbox One. Сборник включает обновленные версии Mass Effect 1-3 и около 40 DLC для них. Увы, в РФ выйдет только цифровой вариант. На дисках Легендарное Издание в России выпускать не будут…

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