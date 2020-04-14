Помните провальный коврик AirPower? Он возвращается по неадекватной цене

Это будет классное, но дорогое устройство.

Зарядный коврик AirPower для одновременной зарядки сразу трех устройств — последний крупный отмененный гаджет Apple. Компания отменила его выпуск, который был обещан прямо во время сентябрьской презентации 2017 года, не объяснив конкретную причину. Однако устройство не забыто. Как сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер, разработка AirPower ведется и устройство будет выпущено в ближайшие месяцы.

Новая модель AirPower разрабатывается под кодовым названием «C68». Гаджет отличается от оригинальной отмененной модели коврика наличием меньшего количества зарядных катушек. Из-за перебора катушек у первой версии AirPower возникли проблемы с перегревом. В новой модели зарядного коврика компания поубавила амбиции и реализовала более надежное технологическое решение.

В основе AirPower лежит процессор A11, как у iPhone 8 и iPhone X. Компания использовала его в зарядном коврике, чтобы тот следил за перегревом и отвечал за стабильную работу устройства. По словам Проссера, в обновленной версии AirPower используется разъем Lightning для зарядки — он располагается на правой грани устройства.

Выход AirPower состоится в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года. Цена устройства составит около 250 долларов (около 18 тысяч рублей).

Источник: Twitter.

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