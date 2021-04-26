Понравился бы фиолетовый айфон Стиву Джобсу?

Наверняка.

На днях Apple представила iPhone 12 в фиолетовой расцветке. Смотрится он интересно.

Также оттенок является своеобразной отсылкой. К самому первому iPhone и его создателю – Стиву Джобсу.

Фиолетовый – один из любимых цветов Джобса. По-английски это Purple. Секретное кодовое обозначение оригинального iPhone было Project Purple.

Имеется в виду модель, анонсированная в 2007 году. Кроме того, обратите внимание на название лаборатории, где разрабатывался смартфон.

Отдел именовался Purple Dorm. Почему? Чтобы никто не догадался – даже остальные сотрудники Apple.

Джобс одобрил бы обновленный iPhone 12. Как минимум – его оформление.

Источник: bgr.com

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