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Понравился бы фиолетовый айфон Стиву Джобсу?

26 Апр, 2021

Понравился бы фиолетовый айфон Стиву Джобсу?

Наверняка.

На днях Apple представила iPhone 12 в фиолетовой расцветке. Смотрится он интересно.

Также оттенок является своеобразной отсылкой. К самому первому iPhone и его создателю – Стиву Джобсу.

фиолетовый iPhone 12

Фиолетовый – один из любимых цветов Джобса. По-английски это Purple. Секретное кодовое обозначение оригинального iPhone было Project Purple.

Имеется в виду модель, анонсированная в 2007 году. Кроме того, обратите внимание на название лаборатории, где разрабатывался смартфон.

11 лет назад Стив Джобс представил iPhone. Вспоминаем, как это было

Отдел именовался Purple Dorm. Почему? Чтобы никто не догадался – даже остальные сотрудники Apple.

Джобс одобрил бы обновленный iPhone 12. Как минимум – его оформление.

Источник: bgr.com

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