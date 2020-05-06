Популярные смартфоны Redmi страдают от быстрой разрядки на MIUI 11

И это проблема.

Пользователи смартфонов Redmi K20 и K30 пожаловались на быструю разрядку их устройств после выполнения последних обновлений MIUI 11. Расход заряда аккумулятора происходит в том числе в фоновом режиме, когда смартфон не находится в использовании.

На проблему с автономностью смартфонов Redmi обратили внимание пользователи ресурса Reddit. Аналогичные негативные отзывы есть и на официальном форуме поддержки Xiaomi.

«Аккумулятор начал разряжаться как сумасшедший после установки последних обновлений MIUI 11, которое я сделал 3-4 дня назад. В 11 вечера на смартфоне остается 70% заряда, но когда я просыпаюсь утром, то он практически разряжен и сильно нагрет. Пробовал очищать кэш приложений и переустанавливать последние обновления, но ничего не помогло», — написал один из недовольных пользователей под ником tejaskale1495.

Часть пользователей отметили, что на их смартфонах Redmi такой проблемы не наблюдается. Тем не менее, жалоб достаточно для того, чтобы признать проблему актуальной. Ожидается, что неисправность будет устранена в следующих обновлениях оболочки MIUI 11.

Источник: Reddit.

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