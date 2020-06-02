Популярные смартфоны Xiaomi перестанут крупно обновляться уже с сентября

А ведь вышли совсем недавно.

Пользователям ряда популярных смартфонов Xiaomi стоит морально приготовиться к тому, что их устройства скоро перестанут крупно обновляться. Компания Xiaomi объявила, что с 5 сентября 2020 года больше не будет выпускать тестовые сборки программной оболочки MIUI для части смартфонов, выпущенных в 2018 году. Речь идет в том числе про флагманские смартфоны с процессором Qualcomm Snapdragon 845.

В список смартфонов, которые перестанут получать обновления, вошли Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 2S, Xiaomi Mi Mix 3. Для них выйдет финальная версия оболочки MIUI 12, которая сейчас находится на окончательной стадии разработки. Однако в будущем пользователи этих моделей могут не рассчитывать на большие обновления MIUI с новыми функциями.

Перечисленные смартфоны пополнили список смартфонов, о прекращении поддержки которых было объявлено ранее. Напомним, что с 20 июня 2020 года Xiaomi перестанет выпускать бета-версии MIUI для Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi Note 3 и Redmi Note 5.

Находящаяся в разработке оболочка MIUI 12 будет выпущена в конце июня для нескольких смартфонов Xiaomi (список). Выход оболочки для большинства моделей состоится в июле.

Источник: ITHome.

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