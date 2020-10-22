Porsche от мира ноутбуков — Acer представила стильный и дорогой Porsche Design Acer Book RS

Также крут, как Порш на колесах.

Производитель Acer вместе с известным брендом Porsche Design показали дизайнерский ноутбук под названием Porsche Design Acer Book RS с 14-дюймовым экраном.

Корпус устройства полностью металлический, а крышка выполнена из углепластика. Весит новинка всего 1,2 кг.

Аппаратной основой лэптопа стали чипы серии Intel Tiger Lake (11-ое поколение). Максимальный объем оперативной памяти равен 16 ГБ. Покупатель также может добавить в Porsche Design Acer Book RS видеокарту GeForce MX350 (по умолчанию устанавливается графика Intel Iris Xe).

Девайс оснащен сенсорной панелью с разрешением Full HD, которая защищена стеклом Gorilla Glass.

Одна из главных особенностей — долгое время автономной работы. Производитель утверждает, что ноутбук сможет проработать на без розетки до 17 часов. Также предусмотрена поддержка скоростной зарядки.

Наконец, Porsche Design Acer Book RS получил модуль Wi-Fi 6.

Комплектация богатая Porsche Design Acer Book RS сам ноутбук, стильная мышка, дизайнерский коврик, сумка для переноски и чехол для защиты от пыли.

Стартовый ценник высокий — от 1400 долларов.

Источник: Acer

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