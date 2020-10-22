Porsche встроит в автомобили приложения Apple

Это первая автомобильная компания, которая сотрудничает с Apple.

Компания Porsche объявила о том, что электромобиль Taycan стал первым автомобилем, который интегрируется с сервисом Apple Podcasts и Apple Music. У пользователя есть доступ к различным шоу и песням, которые отображаются на экране рядом с пассажирским сиденьем. По словам Porsche, скоро эти сервисы будут доступны и в других автомобилях марки.

Пользователи так же могут синхронизировать свои данные с других устройств через Apple ID. Теперь им не нужно подключать телефон, все функции встроены в автомобиль. Стоит отметить, что Apple Podcasts стало вторым приложением интегрированным приложением после Apple Music. Ранее все эти функции были доступны только через CarPlay.

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