Портреты и «прихорашивание лица» с помощью камеры OPPO Find N

Впечатляет.

О смартфоне OPPO Find N, первой модели с гибким дисплеем от OPPO, мы подробно рассказали. Теперь же хотим показать, на что способна его камера. Речь пойдет о селфи. Благо для таких вот кадров смартфон подходит идеально. У него множество режимов так называемой бьютификации («прихорашивание лица»).

Для чего это нужно? Чтобы скрыть недостатки лица, исправить цвет кожи. Девушки (да и не только) это любят. Ну, например, для Instagram.



Ниже на фото девушка Ульяна, сотрудница OPPO. Снимки сделаны в российском офисе компании в Москве.

Слева снимок на iPhone 13 Pro, как есть, без всяких фильтров. Слева — с бьютификацией на Find N.

Разница, как видим, очевидна. Ниже примеры фото Ульяны на селфи-камеру OPPO Find N.

Как видим, селфи получаются великолепные. И делать их можно не только на две селфи-камеры, но и на все датчики основной камеры, используя экран в качестве видоискателя. Выходит аж 5 селфи-камер!

Ну и в качестве бонуса несколько новогодних фото с гибкого флагмана OPPO:

Интересное на Блохе:

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