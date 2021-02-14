Посмотрите, как классно Xiaomi Mi 11 снимает в темноте

Потрясающая функция.

Xiaomi Mi 11 – флагман, поэтому справедливо ждать от него большего. Например, качественной съемки в условиях плохого освещения.

С такой задачей смартфон справляется. Во всяком случае, если верить самой Xiaomi. Компания опубликовала интересный рекламный ролик.

Промо посвящено режиму Ultra Night Video. Xiaomi записала на Mi 11 выступление джазового трио. В определенный момент свет на сцене приглушается.

Это для Ultra Night Video не помеха. На видео все прекрасно видно. Картинка остается четкой.



Напомним, Mi 11 получил тройную тыльную камеру: 108 МП + 13 МП + 5 МП. Также есть фронтальный объектив на 20 МП – для селфи и видеозвонков.

Источник: phonearena.com

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