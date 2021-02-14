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Посмотрите, как классно Xiaomi Mi 11 снимает в темноте

14 Фев, 2021

Посмотрите, как классно Xiaomi Mi 11 снимает в темноте

Потрясающая функция.

Xiaomi Mi 11 – флагман, поэтому справедливо ждать от него большего. Например, качественной съемки в условиях плохого освещения.

С такой задачей смартфон справляется. Во всяком случае, если верить самой Xiaomi. Компания опубликовала интересный рекламный ролик.

Xiaomi Mi 11

Промо посвящено режиму Ultra Night Video. Xiaomi записала на Mi 11 выступление джазового трио. В определенный момент свет на сцене приглушается.

Это для Ultra Night Video не помеха. На видео все прекрасно видно. Картинка остается четкой.

 
Напомним, Mi 11 получил тройную тыльную камеру: 108 МП + 13 МП + 5 МП. Также есть фронтальный объектив на 20 МП – для селфи и видеозвонков.

Источник: phonearena.com

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