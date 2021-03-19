Посмотрите, как Redmi Note 10 царапают, погружают в воду, роняют и гнут
Тест на прочность.
Недавно Xiaomi официально представила Redmi Note 10. Увы, пока не в России. У нас телефон появится на днях – анонс в РФ намечен на 25 марта.
Скоро новинку можно будет купить. Взгляните, как Redmi Note 10 проходит тест на прочность. Убедитесь, что гаджет выживет в российских реалиях.
Испытание организовали авторы YouTube-канала Gupta Information Systems. Они подвергли Redmi Note 10 набору классических “пыток”.
Например, смартфон погрузили в воду на 5 минут. Redmi Note 10 на такое не рассчитан – он защищен лишь от брызг.
Однако с аппаратом ничего не случилось. Он продолжил работать нормально. Впрочем, тестеры нашли, как усложнить ему жизнь.
На Redmi Note 10 легко нанесли ряд царапин. К подобным повреждением устройство не готово. Сопротивление оказала только лицевая панель, покрытая стеклом Gorilla Glass 3.
Кнопки – вроде регулировки громкости – без труда отламываются. Кроме того, Redmi Note 10 не перенес падения экраном вниз. Дисплей перестал функционировать должным образом.
Изгиб окончательно добил девайс. Корпус Redmi Note 10 быстро лопнул.
Источник: gizmochina.com
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