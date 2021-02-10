Посмотрите, как Xiaomi Mi 11 уничтожают в тесте на прочность

Флагман достойно выдержал пытки.

Популярный YouTube-канал JerryRigEverything решил испытать Xiaomi Mi 11 на прочность. Для этого смартфон подвергли ряду издевательств.

Устройство специально гнули, царапали и жгли. Однако сломать Xiaomi Mi 11 оказалось трудно. Он стал для JerryRigEverything непростой задачей.

Впрочем, гаджет не слишком устойчив к царапинам. Спереди и сзади он защищен стеклами Gorilla Glass Victus и Gorilla Glass 5 соответственно. Им нечего противопоставить инструменту 6 степени твердости (по шкале Мооса).

Грани телефона выполнены из металла. Сказанное не смутило ведущего JerryRigEverything. Блогер снял покрытие ножом.

Также были нанесены порезы в области сканера отпечатков. К счастью, дактилоскопический датчик не вышел из строя. Только появились ошибки с распознаванием.

Дисплей обожгли зажигалкой. Экран сопротивлялся огню 20 секунд. Потом на панели возникло белое пятно. Оно не исчезло со временем.

Отдельного внимания заслуживает тест на изгиб. Xiaomi Mi 11 кажется тонким и уязвимым. Но в руках JerryRigEverything он не деформировался и не треснул. Случайно убить флагман таким образом не получится.

Источник: gizmochina.com

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