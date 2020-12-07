Посмотрите, каким бы стал MacBook Air красного цвета

Это было бы стильно.

Консерватизм Apple иногда удивляет. Особенно это касается линейки своих ноутбуков. На протяжении многих лет технологический гигант из Купертино продолжает выпускать свои MacBook в классической расцветке. Можно ли назвать MacBook Pro в темно-сером цвете новым шагом для компании? Нет. Равно, как и отсутствие подсветки у логотипа.

Но что, если компания выпустила бы свои новенькие MacBook по аналогии с серией iPhone 5C? Ну или хотя бы начали понемногу добавлять новые цвета? Те же iPhone со времен XR могут похвастаться по-настоящему красивыми расцветками, и это не шаг в сторону от основной линейки, а основная серия устройств. Хотя идеи по поводу новых Macbook Pro у компании уже есть.

Показать, как бы выглядел новый MacBook в другой расцветке, решил один из пользователей портала Reddit. Энтузиаст решил выбрать красный цвет, и судя по рендерам, такое устройство получилось бы очень стильным.

Ранее красный ноутбуки уже выпускались такими компаниями, как Microsoft и Dell, но само собой, того же эстетического кайфа в сравнении с MacBook в этих случаях получить не удалось. Потому что дизайн современных MacBook Air, сами понимаете, прекрасен. Apple, возьмете на заметку? Ведь использование матового черного, как это было в iPhone 7, в компании уже рассматривают. И это очень круто.

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