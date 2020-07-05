Посмотрите на компактный iPhone 12. Он почти как первый iPhone SE

Реально компактный!

В Сети был опубликован снимок, на котором сравниваются 4-дюймовый iPhone SE, 4,7-дюймовый iPhone 7 и макет 5,4-дюймового iPhone 12, созданный на основе последних достоверных утечек. Сравнение показало, что новый iPhone 12 окажется меньше iPhone 7 по габаритам и практически таким же компактным, как iPhone SE 1-го поколения.

5,4-дюймовый iPhone 12 станет входной моделью в линейке смартфонов Apple нового поколения. Аппарат будет оснащен 5,4-дюймовым OLED-экраном с узкими рамками, уменьшенными по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря этому Apple сможет разместить большой экран в корпусе с компактными габаритами.

Известно, что iPhone 12 будет стоить на $50 меньше по сравнению с iPhone 11. Если эта информация подтвердится, стоимость iPhone 12 составит $649.

При этом, iPhone 12 не досчитается некоторых крупных нововведений флагманских моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. У смартфона будет только две камеры, не окажется 3D-сканера LiDAR и поддержки технологии ProMotion, обеспечивающей частоту обновления экрана 120 Гц.

Источник: MR.

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