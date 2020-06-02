Посмотрите на новые айфоны. Макеты всех iPhone 12 на фото

Есть одно неожиданное изменение.

Уже известно, что осенью Apple выпустит сразу четыре новых iPhone. Среди новинок будет компактный 5,4-дюймовый iPhone 12, две 6,1-дюймовых модели iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro и «гигант» 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Сегодня в Сети были опубликованы фотографии макетов всех новых смартфонов Apple, обнародованные японским сайтом Mac Otakara.

Макеты новых iPhone наглядно показывают разницу в габаритах смартфонов. 5,4-дюймовый iPhone 12 выглядит компактным на фоне более крупных моделей, но при этом не является небольшим. Габариты смартфона в целом соответствуют 5,8-дюймовым iPhone 11 Pro и iPhone XS.

Макеты будущих iPhone выполнены с учетом последних достоверных утечек. Смартфоны имеют обновленный дизайн с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro 2020 и iPad Pro 2018. Обновленная форма корпуса заметно освежила внешний вид смартфонов по сравнению с предыдущими поколениями.

Также макеты указали на то, что в новых iPhone изменится расположение лотка SIM-карты. Он будет расположен на одной грани с кнопками регулировки громкости. Это будет сделано для того, чтобы освободить место для антенного модуля 5G.

Источник: Mac Otakara.

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