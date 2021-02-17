Посмотрите на все новые смайлики в iOS 14.5

Сотни штук!

Нравятся смайлики на iPhone? Скоро их будет еще больше. Вышла вторая бета-версия iOS 14.5. В ней обнаружилось 217 новых значков.

Среди них – выдыхающее лицо, горящее сердце и варианты пола для людей с бородой (для тех, кому актуально).

Кроме того, есть пары с различными оттенками кожи. Таких больше всего. Еще в наличии лицо со спиральными глазами и лицо в облаках.

Также в списке – перевязанное сердце и обновленный шприц. Последний теперь без крови – символизирует вакцинацию. Изображение наушников тоже переделано. Аксессуар стал напоминать AirPod Max.

Аналогичный подход компания применила к часам, смартфону, ноутбуку и настольному ПК. В iOS 14.5 они отображаются в виде соответствующих “яблочных” устройств (от Apple Watch до iMac).

Перечисленное войдет в финальные сборки iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Релиз ожидается этой весной. Точная дата пока загадка.

Источник: emojipedia.org

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