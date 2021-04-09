Посмотрите этот впечатляющий трейлер Samsung Galaxy A22

Бюджетный брат Samsung Galaxy A52.

Без сомнения, Samsung Galaxy A52 – настоящий хит. Другое дело, что он не очень дешевый. Доступный, но не всем.

Samsung в курсе проблемы. Сообщается, что в скором времени компания выпустит смартфон Galaxy A22 5G.

Речь о преемнике прошлогоднего Galaxy A21. С поддержкой сетей 5 поколения. Новинка станет самым доступным 5G-устройством Samsung.

Как выглядит модель? Увы, официальных рендеров нет. Впрочем, энтузиасты без дела не сидят. Шанс взглянуть на Galaxy A22 предлагает ресурс Letsgodigital.



Дизайнеры Letsgodigital создали целый трейлер Galaxy A22 5G. Предполагается, что аппарат получит 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом.

Также телефону приписывают четверную тыльную камеру. С основным датчиком на 48 МП. В роли процессора выступит MediaTek Dimensity 700.

Объем ОЗУ составит от 3 до 6 ГБ – в зависимости от комплектации. Кроме того, ожидается наличие Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

Вероятная цена Galaxy A22 – около $275 за топовую версию. В переводе на российские деньги – примерно 21 000 рублей. Базовый вариант обойдется дешевле.

Источник: letsgodigital.org

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