Посмотрите этот впечатляющий трейлер iPhone 13 VR

Интересный концепт.

Многие слышали о гарнитуре дополненной реальности Apple. Компания активно работает над ней. Нас явно ждет нечто удивительное.

Не менее интригующая новинка – iPhone 13. Что будет, если устройства соединить вместе?

Идею реализовали на практике дизайнеры ConceptsiPhone. Они создали трейлер с упомянутыми гаджетами.

Можно во всех деталях рассмотреть AR-гарнитуру. Она максимально соответствует утечкам. Изделие легковесное, релиз продукта состоится в следующем году (по слухам).



iPhone 13 тоже заслуживает внимания. ConceptsiPhone нафантазировали телефон с четверной тыльной камерой.

Кроме того, аппарат получил небольшой вспомогательный экран. Он годится для вывода полезных уведомлений.

Выпустит ли Apple что-то подобное? Поживем – увидим.

Источник: wccftech.com

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