Посмотрите этот впечатляющий трейлер iPhone 13 VR
Интересный концепт.
Многие слышали о гарнитуре дополненной реальности Apple. Компания активно работает над ней. Нас явно ждет нечто удивительное.
Не менее интригующая новинка – iPhone 13. Что будет, если устройства соединить вместе?
Идею реализовали на практике дизайнеры ConceptsiPhone. Они создали трейлер с упомянутыми гаджетами.
Можно во всех деталях рассмотреть AR-гарнитуру. Она максимально соответствует утечкам. Изделие легковесное, релиз продукта состоится в следующем году (по слухам).
iPhone 13 тоже заслуживает внимания. ConceptsiPhone нафантазировали телефон с четверной тыльной камерой.
Кроме того, аппарат получил небольшой вспомогательный экран. Он годится для вывода полезных уведомлений.
Выпустит ли Apple что-то подобное? Поживем – увидим.
Источник: wccftech.com
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